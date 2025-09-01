Colo-Colo amenazó a Independiente con una burla a la U. de Chile

La bronca después del escándalo entre Independiente y la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana no baja su intensidad y se alimenta cada vez más. Entre declaraciones cruzadas, ahora apareció Colo-Colo, que amenazó al Rojo pero sin dejar de chicanear a su clásico rival.

"Los esperamos en Chile, nadie golpea a nuestros hijos", reza la bandera que se desplegó en una de las tribunas del Estadio Monumental David Arellano en el cruce ante la U., en lo que fue victoria 1-0 para el Cacique en otra edición del cruce clave entre ambos.

Con intención de cargarlos a pesar de la trágica noche en el Libertadores de América el pasado 21 de agosto, hicieron referencia al historial a favor en el clásico y a la "paternidad", por lo que se proclamaron en su defensa y le anticipan al Rojo un clima caldeado en su próxima estadía en suelo trasandino.

Mientras tanto, Independiente aguarda por el fallo de la Conmebol, que dictaminará el fallo final en cuanto al partido cancelado por los octavos de final. Hasta ahora, ambos están suspendidos debido a los incidentes que protagonizaron ambas hinchadas en las tribunas. Con los cuartos a la vuelta de la esquina, ambos aguardan con la esperanza de seguir en la copa.

Ya cargados los descargos, el 2 de septiembre se llevará a cabo la audiencia disciplinaria en Paraguay con ambas instituciones presentes y entre el 3 y 6 de se podría conocer el fallo final, que podría incluir sanciones graves como una derrota administrativa, multas o restricciones al estadio.