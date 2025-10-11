Atlanta logró un contundente triunfo en Villa Crespo y se metió entre los ocho mejores del Reducido de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. El Bohemio goleó 3-0 a Chaco For Ever con un primer tanto de Jorge Valdez Chamorro, de penal, y dos goles en el segundo tiempo de Marcos Echeverría y Nicolás Medina.

El partido se simplificó para el local cuando, a los 18 minutos del primer tiempo, fue expulsado el defensor visitante David Valdez. Con esta victoria, Atlanta se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final, que se jugarán con llaves de ida y vuelta. A esa instancia pasarán los siete ganadores de la primera ronda más el equipo que pierda la final por el primer ascenso entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El Bohemio ahora espera rival: se enfrentará al ganador del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato. En Villa Crespo se vivió una noche de festejo tranquilo pero claro para la hinchada, que vio a su equipo dominar gran parte del trámite y aprovechar la superioridad numérica.