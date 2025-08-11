Comenzó la venta de entradas para el duelo de Atlético Tucumán ante Newell's

Los jugadores de Atlético Tucumán están en plena preparación para jugar contra Newell's, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Este partido se llevará a cabo el miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, y los hinchas ya comienzan a organizar el viaje para alentar al equipo dirigido por Lucas Pusineri.

El Decano viene de eliminar a Boca Juniors en la ronda anterior, lo que ha generado un ambiente de optimismo en el Decano. Desde hoy, la venta de entradas ha comenzado en la Liga Tucumana de Fútbol, ubicada en Avenida Sarmiento 365. Muchos fanáticos ya están haciendo fila para conseguir su ticket y asegurar su presencia en este importante encuentro.

Las boleterías estarán abiertas hasta las 17 horas, y continuarán abiertas mañana con el mismo horario. Además, el día del partido, se podrá adquirir la entrada en la boletería Sur del estadio desde las 13 hasta las 17, facilitando el acceso para aquellos que deseen acompañar al equipo.

Atlético Tucumán se enfrenta a un desafío crucial para el semestre, ya que busca avanzar entre los ocho mejores del certamen. Si logra avanzar de fase frente a la Lepra, se medirá ante Belgrano de Córdoba en los cuartos de final.