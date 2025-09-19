Comenzó la venta de entradas para los hinchas de River por el duelo frente a Atlético

Atlético Tucumán recibirá este sábado a las 21:15 a River Plate en el estadio José Fierro, y la novedad es que el club habilitó la venta de entradas para la parcialidad visitante. La medida generó mucha expectativa: varios hinchas de River hicieron fila desde la noche del miércoles para asegurarse un ticket y acompañar al equipo de Marcelo Gallardo en Tucumán.

La venta comenzó este viernes a las 9:00 en la sede de la Liga Tucumana de Fútbol y seguirá hasta las 18; además, el mismo sábado se podrán comprar entradas de 10:00 a 13:00 en el José Fierro. Se recomienda a quienes ya adquirieron la entrada asistir con tiempo, llevar la entrada impresa o en el teléfono y respetar las indicaciones de las autoridades del estadio para un ingreso tranquilo.

El anuncio de los precios despertó críticas entre algunos simpatizantes: se ofrecen 4.000 populares a 60.000 pesos y 250 plateas a 100.000 pesos, cifras que representan un aumento respecto al último partido con público visitante (vs. Rosario Central). La parcialidad visitante no será “neutral”: podrá ingresar con los colores de River y ocupará el sector ampliado que ya se utilizó cuando fueron 2.500 los hinchas de Rosario Central. La tribuna asignada da a la calle Bolivia.

Para evitar incidentes, se montará un pulmón de seguridad y abarca también el codo de la esquina Laprida y Bolivia que separará a los simpatizantes de River de la hinchada del Decano. Desde la organización destacaron que la venta anticipada y la reasignación de espacios buscan ordenar el operativo y garantizar la seguridad durante el encuentro.