Comienza la fecha 7 del Torneo Clausura con tres partidos
Los partidos de la semana son Banfield – Tigre, Newell’s – Barracas Central e Instituto – Independiente
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Martín Río, Gonzalo Ríos, Lautaro Ríos; Rodrigo Auzmendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Ramón Arias, Santiago González, Elías Cabrera; Alfio Oviedo y Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Hora: 19.00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Estadio: Florencio Sola, Banfield
Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.
- Hora: 19.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario
Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Jeremías Lázaro, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla, Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Hora: 21.15
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina
Estadio: Monumental Presidente Perón