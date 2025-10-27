El encuentro ante Barracas fue suspendido por el fallecimiento de Russo. Justo antes de la caída contra el Pirata cordobés en casa, el Xeneize supo que el duelo pendiente lo tendrá que disputar, por disposición de la Liga Profesional de Fútbol, el lunes 27 de octubre, desde las 16:00.

La fecha FIFA había dejado a Boca sin su figura principal, pero esa postergación permitirá que pueda actuar Leandro Paredes. El destacado volante, campeón mundial y de América con la Selección Argentina, retornó de la mini gira en Miami y la pasó mal contra Belgrano, ya que metió un gol en contra y su equipo perdió.

Justo Paredes llegó a la cuarta tarjeta amarilla y hay que ver cómo sigue, porque tras Barracas se vienen la visita a Estudiantes en La Plata y los duelos de local contra River y Tigre. Si vuelven a sancionar al mediocampista, se quedará afuera del siguiente encuentro, justo en la recta final del Clausura, con la Libertadores como obsesión.

Ya sin Alan Velasco por lesión, que no volverá a jugar en lo que resta del torneo, ingresó Carlos Palacios y volvería a ser de la partida. El chileno le ganó la pulseada a Kevin Zenón y puede ocurrir lo mismo ante Barracas, más allá de que no rindió bien el primero.

Pero Boca recibió otras malas noticias. El miércoles, Rodrigo Battaglia no pudo terminar la práctica por una molestia que sintió y en las horas siguientes le hicieron estudios que confirmaron el desgarro en el sóleo izquierdo. De hecho, está prácticamente descartado para el Superclásico.

Y este sábado quedó descartado Edinson Cavani, quien sigue entrenando diferenciado y apuntaría a volver en la visita al Pincha. Brian Aguirre estuvo ausente de la práctica del jueves por un cuadro gripal, pero ya está completamente recuperado.

Además, el que se sumó a los entrenamientos y volvió a la convocatoria es Milton Delgado, tras ser finalista del Mundial Sub 20 en Chile con la Albiceleste, por lo que podría ser una alternativa para sustituir a Battaglia. De todas maneras, Ander Herrera no está descartado, pese a que no fue titular desde que regresó de su lesión.

Williams Alarcón también se sumaría al once inicial, pero por Aguirre, lo que podría significar un cambio de esquema en el equipo de Úbeda.

En cuanto a los jugadores "en capilla", además de Paredes, el defensor central Lautaro Di Lollo también acumula cuatro amarillas. Una amonestación los dejaría afuera del choque con Estudiantes, previo al Superclásico..

Boca quedó 9º en el Grupo A del torneo local, desplazado por Racing, Barracas y Tigre, mientras que Deportivo Riestra lo pasó en la tabla anual, en la que figura en el 5º lugar.

Así llega Barracas

Barracas Central se presenta luego de haber empatado 2-2 contra Tigre, lo que generó la continuidad de su racha negativa a cinco partidos sin triunfar. Los dirigidos por Rubén Darío Insúa serán los líderes de la Zona A junto a Estudiantes solo si logran imponerse en este encuentro. /ESPN

La posible formación de Boca vs. Barracas

Así podría formar Boca el lunes: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

Barracas y Boca se enfrentarán el lunes 27 de octubre con la transmisión en vivo de ESPN Premium hacia Argentina, y Disney+ para el resto de Latinoamérica. El partido iniciará a las 16:00 (ARG/CHI/URU) y 14:00 (COL/PER/ECU)