San Martín regresa a La Ciudadela: entre la presión, la ilusión y el desafío de recuperar terreno

San Martín vuelve a jugar en La Ciudadela, y no será un partido más. Tras la dura derrota sufrida en Puerto Madryn, el encuentro frente a Alvarado aparece como una gran oportunidad para recomponer el ánimo, cortar la mala racha y recuperar la conexión con los hinchas, que llegan al duelo cargados de expectativa, pero también con impaciencia.

Será el primer partido como local para Mariano Campodónico, quien asumió recientemente como entrenador y tendrá la chance de empezar a marcar el rumbo en un momento clave del campeonato. La consigna es clara: ganar para seguir en carrera por los puestos de privilegio.

El equipo se ubica actualmente en la quinta posición y necesita sumar para no perder pisada. El calendario le da una oportunidad: dos presentaciones consecutivas en casa —la primera ante Alvarado y luego el miércoles frente a Deportivo Maipú— que podrían cambiar el panorama inmediato. Seis puntos que valen más que lo deportivo: podrían fortalecer lo anímico y enviar un mensaje de fortaleza al resto de los competidores.

El rival de este domingo llega con sus propias urgencias. Alvarado lucha por salir de la zona de descenso y, pese a su flojo presente, representa un desafío difícil. Campodónico lo dejó en claro: “Es un equipo que suele replegarse, cortar el ritmo y aprovechar cualquier espacio. Hay que tener paciencia y no perder la concentración”.

El entrenador también sabe que parte del partido se jugará en las tribunas. Las últimas actuaciones del equipo dejaron al público exigente y con poca tolerancia a nuevos tropiezos. Sin embargo, su recuerdo como figura en el ascenso de 2008 podría funcionar como un puente emocional con la gente. “Estoy convencido de que los hinchas nos van a acompañar. Ellos son fundamentales para levantar este momento”, aseguró el DT.

Desde el vestuario también se comparte el mensaje. “Tenemos que salir a ganar y ser protagonistas, pero sin desesperarnos. Lo más importante es que la gente vuelva a sentirse identificada con este equipo”, dijo Matías García, referente en el mediocampo. Además, reconoció que tras la caída en Madryn hubo autocrítica sincera y que ahora “es momento de demostrar carácter”.

Por su parte, el arquero Darío Sand puso el foco en el rol del hincha: “Sabemos que necesitamos del empuje de La Ciudadela. Entendemos el malestar, pero si estamos todos del mismo lado, va a ser mucho más fácil salir adelante”.

San Martín atraviesa un momento bisagra. El golpe recibido en la última fecha dejó secuelas, pero también activó alarmas. El margen de error es mínimo y cada fecha que pasa se vuelve una pequeña final. En ese contexto, volver a casa puede ser tanto una presión como una oportunidad. Y este equipo necesita convertir esa presión en impulso.

San Martín (T) y Alvarado, EN VIVO: qué canal lo pasa por TV

Para ver el partido online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!