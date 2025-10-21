El líder de la liga belga llegaba a este encuentro con la intención de recuperar el rumbo en la Champions League, pero enfrente se encontró con un Inter decidido y en gran forma, que aspira a volver a ser protagonista en el continente. Los primeros minutos fueron una verdadera pesadilla para los italianos: el Union Saint-Gilloise los presionó alto, los llenó de centros y dominó con intensidad. El subcampeón europeo se vio sorprendido.

Recién a los 16 minutos el conjunto visitante tuvo su primera oportunidad clara. Lautaro Martínez desbordó y lanzó un centro atrás perfecto para Pío Espósito, que solo debía empujarla. Sin embargo, el joven delantero de 20 años no pudo definir con precisión y la pelota se perdió por el fondo.

El partido cambió rumbo a los 41 minutos. Cuando el Inter ya había logrado equilibrar el juego, un tiro de esquina terminó en un rebote que cayó en los pies de Denzel Dumfries: el neerlandés controló dentro del área y, de media vuelta, marcó el 1-0 con una definición impecable.

Apenas cuatro minutos más tarde llegó una joya colectiva del equipo de Simone Inzaghi. Una rápida sucesión de toques culminó con la asistencia de Espósito y la brillante definición de Lautaro Martínez, que estableció el 2-0 y sumó su tercer gol en la presente Champions.

El complemento comenzó con otro golpe para el conjunto belga. Kevin Mac Allister cometió penal y Hakan Çalhanoglu lo cambió por gol, ampliando la diferencia a 3-0. Minutos después, Espósito se tomó revancha de su error inicial: tras una buena asistencia de Ange-Yoan Bonny, el atacante definió con categoría y selló el 4-0 definitivo.

Con esta victoria, el Inter mantiene su puntaje ideal luego de tres fechas y se prepara para recibir al Kairat Almaty de Kazajistán en la próxima jornada.

Por su parte, Union Saint-Gilloise no logró sumar y tendrá un duro desafío en el horizonte: recibirá al Atlético de Madrid, que fue goleado por el Arsenal en esta misma fecha. /ESPN