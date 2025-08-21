Con goles de Esquivel y Sand, San Martín ganó y volvió a sumar de a tres

Con la necesidad de volver a sumar de a tres, San Martín recibía en La Ciudadela a Deportivo Maipú de Mendoza. Se trató del duelo que había sido postergado por el compromiso que tenía el Ciruja por Copa Argentina ante River (perdió 3 a 0 en Santiago del Estero).

Los dirigidos por Mariano Campodónico lograron cortar la racha negativa, volvieron al triunfo y recuperaron terreno en la tabla de posiciones de la zona A. Ahora los tucumanos se ubican el cuarto lugar con 43 unidades, a cuatro del líder Deportivo Madryn.

La apertura del marcador en la noche tucumana llegó cuando Juan Cruz Esquivel capturó una pelota dentro del área luego de un tiro de esquina y su remate se metió junto al palo derecho del arquero visitante para poner el 1 a 0.

En el complemento, luego de un córner tomaron dentro del área al delantero Martín Pino y el árbitro marcó penal. El capitán del Santo, el arquero Darío Sand, se hizo cargo de la ejecución y desató el grito de todo el estadio al anotar el 2 a 0.

En la próxima jornada San Martín visitará en Floresta a All Boys. Ese encuentro se disputará el lunes 25 de agosto a las 21:05 horas.