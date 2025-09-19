Con Huracán — Racing como destacado, se abre la fecha 9 del campeonato
Además se disputarán: Deportivo Riestra ante Gimnasia LP; San Martín de San Juan recibirá a Vélez; y Lanús se medirá ante Platense
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.
Gimnasia LP: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Hora: 17.00
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Andrés Merlos
Estadio: Guillermo Laza
Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
- Hora: 19.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Diego González, Marco Iacobellis; Sebastián González, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Hora: 19:15.
Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan.
Árbitro: Andrés Gariano.
TV: TNT Sports Premium
Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Facundo Pérez, Agustín Medina; Alexis Segovia, Franco Watson, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Franco Zapiola, Ignacio Schor; Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.
Hora: 21.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Pablo Dóvalo
Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús