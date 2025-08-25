River Plate visitará este lunes a Lanús desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Lanús –La Fortaleza– por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura. El equipo de Marcelo Gallardo llega como puntero de la zona tras haber sellado su clasificación a cuartos de final en la Copa Libertadores, pero deberá defender esa posición ante un rival directo: si pierde, el Granate podría arrebatarle la cima.

Con el foco puesto en el compromiso del jueves por la Copa Argentina frente a Unión, el DT decidió preservar a varios referentes. Enzo Pérez, Nacho Fernández, Paulo Díaz y Marcos Acuña no estarán entre los convocados para este encuentro, ya que arrastran molestias físicas o necesitan descanso.

En contrapartida, se destaca el regreso de Maximiliano Salas, quien recibió el alta médica tras superar un esguince de rodilla. Aunque su presencia desde el arranque no está confirmada, se espera que sume minutos. También estarán disponibles Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes no habían podido jugar ante Libertad por no estar inscriptos en la lista de la Libertadores. Los juveniles podrían tener protagonismo este lunes.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

🕘 Horario y TV