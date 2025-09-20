Con la necesidad de ganar, Atlético Tucumán recibirá a un River alternativo

El estadio Monumental José Fierro será el escenario que verá el cara a cara de Atlético Tucumán frente a River, en un duelo con objetivos diferentes teniendo en cuenta el presente de cada uno de los equipos.

El partido, que contará con el arbitraje de Facundo Tello, se disputará a partir de las 21:15 horas de este sábado.

Los dirigidos por Lucas Pusineri van en busca de una victoria que les permita recuperarse de las dos derrotas consecutivas que acumulan en el campeonato (caídas ante Gimnasia en La Plata y ante Newell´s en Rosario). El Decano necesita revertir la imagen futbolística exhibida en sus últimos compromisos y tendrá la posibilidad de hacerlo ante su gente y ante un rival de fuste.

Por el lado del Millonario, el entrenador Marcelo Gallardo utilizará esta noche un equipo alternativo. El motivo de esa decisión es que el DT prefiere guardar a los habituales titulares para que lleguen en óptimas condiciones al partido del próximo miércoles en San Pablo en donde River debe revertir el 1-2 en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante el Palmeiras.

Probables formaciones Atlético vs River

Atlético: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.