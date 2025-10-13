Con Lionel Messi, la Selección Argentina se enfoca en Puerto Rico

La Selección Argentina, que viene de vencer por 1-0 a Venezuela el viernes, se prepara para el segundo amistoso de la gira en Estados Unidos: se medirá con Puerto Rico este martes, en el Chase Stadium de Miami, con la incertidumbre sobre qué puede pasar con Lionel Messi. Por lo pronto, el astro ya volvió a entrenarse este domingo bajo las órdenes de Lionel Scaloni tras su doblete del sábado con su equipo.

El predio del Inter Miami vio al astro reincorporarse en la práctica vespertina tras su ausencia frente a la Vinotinto y brillar con un doblete y una asistencia en la goleada de las Garzas a Atlanta United en condición de local, mientras varios compañeros suyos de la Scaloneta disfrutaron en la tribuna.

De todas maneras, el cuerpo técnico advirtió cierto cansancio del 10 y su presencia en el próximo partido ante Puerto Rico, este martes en el Chase Stadium, dependerá de su evolución.

Por otra parte, Scaloni empezará a definir la formación titular para el duelo frente a los boricuas y no descarta una rotación importante. El DT ya había anticipado que quería probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional: Lautaro Rivero (juvenil defensor de River), José Manuel López (goleador del Palmeiras), entre otros futbolistas, podrían tener minutos en el partido.

A la baja de Frano Mastantuono, ayer se sumó Enzo Fernández, quien padece una "una sinovitis en su rodilla derecha" y fue desafectado de la gira de la Selección Argentina. /TyC