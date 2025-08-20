Con Lionel Messi en duda, Inter Miami busca acceder a semifinales ante Tigres de Ángel Correa

Este miércoles por la noche, Inter Miami se medirá desde las 21 contra Tigres en el Chase Stadium de Fort Lauderdale por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Televisará Apple TV/Disney+. El duelo, que promete gran expectativa no solo por lo que está en juego, sino también por la incertidumbre que genera la situación física de Lionel Messi.

El capitán argentino no está plenamente recuperado y su presencia desde el arranque dependerá de cómo evolucione en las horas previas al encuentro. El propio Javier Mascherano, entrenador de las Garzas, se encargó de aclarar la situación en conferencia de prensa.

“No está descartado para mañana”, dijo sobre Messi, dejando abierta la posibilidad de que pueda sumar minutos aunque no esté en plenitud física. La incógnita mantiene en vilo a los hinchas locales y a los millones que siguen al rosarino alrededor del mundo.

Inter Miami llega a esta instancia tras un buen rendimiento tanto en la liga como en el torneo continental. En la MLS venció 3-1 a Los Ángeles Galaxy y marcha quinto en la Conferencia Este con 45 puntos, a siete del líder Cincinnati pero con tres partidos menos. En la Leagues Cup superó a Atlas y Pumas en la fase inicial, mientras que eliminó a Necaxa por penales en octavos de final, mostrando temple en los momentos decisivos.

Por su parte, Tigres vive una situación más irregular: viene de caer 3-1 frente al América en la Liga MX, lo que lo dejó en la sexta posición del Torneo Apertura. Sin embargo, su recorrido en la Leagues Cup mostró fortaleza en los primeros partidos, con un triunfo 4-1 sobre Houston Dynamo y otro 2-1 frente a San Diego. Su última presentación fue una derrota ajustada 2-1 contra Los Angeles FC, lo que generó ciertas dudas de cara a este cruce.

Formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Laínez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.