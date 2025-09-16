Real Madrid venció 2-1 al Olympique de Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera jornada de la Fase Liga en la UEFA Champions League. El Merengue hizo figura a Gerónimo Rulli en el primer tiempo y perdió frescura en el complemento, pero dos errores clave de Geoffrey Kondogbia y Facundo Medina concedieron sendos penales convertidos por Kylian Mbappé. Timothy Weah había adelantado a la visita en la etapa inicial.

Además, el entrenador Xabi Alonso le dio una mayor confianza a Franco Mastantuono tras alinearlo como titular relegando a la suplencia a diversos jugadores, entre ellos Vinicius Júnior. El ex hombre de River Plate tuvo tres ocasiones para convertir su primer gol con el Merengue, pero el palo y Rulli en dos oportunidades le negaron el festejo. De igual manera, cerró otra actuación muy buena hasta ser reemplazado a los 62 minutos por Brahim Díaz.

La Casa Blanca ya sabe que no podrá contar con Dani Carvajal para el próximo duelo del martes 30 de septiembre contra el Kairat Almaty en Kazajistán tras ser expulsado por un golpe sin pelota contra el arquero Gerónimo Rulli a los 71 minutos de juego. Antes de ese duelo, tendrá tres compromisos por la Liga de España: el sábado 20 chocará con Espanyol como local, el martes 23 visitará al Levante y el sábado 27 se medirá en el clásico al Atlético Madrid. /Infobae