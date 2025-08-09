Con realidades distintas, Independiente y River se miden esta tarde en Avellaneda

River Plate, que viene de avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina al vencer 3 a 0 a San Martín de Tucumán en el estadio Único "Madre de Ciudades", tratará hoy de continuar por la misma senda cuando a partir de las 18.30 visite a Independiente, en otro de los clásicos apasionantes de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El cotejo entre los "Diablos Rojos" y los "Millonarios" se disputará en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Nazareno Arasa.

River tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, que es Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo.

En su último partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

El entrenador Marcelo Gallardo podría hacer solamente una variante con relación al equipo que presentó ante los Santos tucumanos y sería el ingreso de "Juanfer" Quintero por el chico Lencina. El "Millonario" también tendrá actividad entre semana, ya que el miércoles visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El "Rojo" viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba. Es por esto que el "Rojo" necesita ganar con urgencia, para empezar a dejar atrás estos resultados adversos. /El Liberal