Copa Argentina
River le ganó a Unión por penales y enfrentará a Racing en la Copa Argentina
El millonario se impuso por 4-3 al Tatengue en la definición desde los doce pasos, tras empatar 0-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el duelo correspondiente a los octavos de final. En la próxima instancia se verá las caras con Racing, por primera vez desde el polémico pase de Maximiliano Salas.
River volvió a triunfar en una tanda de penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde protagonizará un encuentro lleno de morbo ante Racing en su primer duelo tras el polémico pase de Maximialiano Salas. El Millonario y Unión igualaron 0-0 en Mendoza, historia repleta de emociones para ambos equipos que terminó en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que lograron imponerse por 4-3 en la definición desde los doce pasos gracias a una inspirada actuación de Franco Armani, que detuvo dos disparos y fue crucial para la clasificación. /TyC