River volvió a triunfar en una tanda de penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde protagonizará un encuentro lleno de morbo ante Racing en su primer duelo tras el polémico pase de Maximialiano Salas. El Millonario y Unión igualaron 0-0 en Mendoza, historia repleta de emociones para ambos equipos que terminó en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo, que lograron imponerse por 4-3 en la definición desde los doce pasos gracias a una inspirada actuación de Franco Armani, que detuvo dos disparos y fue crucial para la clasificación. /TyC