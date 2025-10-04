Con un buen partido de Mastantuono, Real Madrid le ganó 3-1 a Villarreal

Trabajoso lo del Real Madrid. No porque en algún momento haya estado en duda su dominio en el partido, sino porque, en un principio, la noche del Santiago Bernabéu parecía serle adversa a la hora de convertir. Pero así y todo, con un Franco Mastantuono en gran nivel -muy aplaudido por todo el estadio en sus intervenciones-, se sobrepuso, le ganó 3 a 1 al Villarreal y se prendió a la cima de LaLiga.

Los de Xabi Alonso arrancaron sometiendo al Submarino Amarillo a partir de la tenencia, moviéndole la pelota de un lado a otro. Minuto a minuto reafirmó su superioridad en lo estadístico y futbolístico, pero durante la primera parte le costó tener efectividad en las chances esporádicas que fue generando.

De hecho, fue el propio Mastantuono quien estuvo más cerca de hacerlo en los 45’ iniciales. Primero, empujando una pelota desde el punto de penal tras un jugadón de Kylian Mbappé, pero fue interceptado por un defensor rival. Después, con una de sus jugadas características iniciando por derecha y cortando hacia dentro: definió al primer palo y apenas se fue afuera.

Mastan se lamenta: tuvo dos claras en el primer tiempo (REUTERS/Juan Medina).

Participativo el ex River, se ganó los aplausos en cada enganche o jugada en ofensiva. Elevó su confianza con el pasar de los minutos y fue importante para romper esa pared que tenía la Casa Blanca. Esa misma que terminó de derrumbarse con el 1-0 de Vinicius al rato de iniciar el complemento, y de la cual se olvidó con el segundo de penal del propio brasileño.

Villarreal revalidó las insinuaciones que había mostrado en el primer tiempo (contraataques que complicaron al Madrid, como uno que terminó en un mano a mano que Courtois le tapó a Oluwaseyi), y se puso en partido con un golazo de Georges Mikautadze. Pero esa ilusión duró apenas un rato, cuando Santiago Mouriño vio la segunda amarilla, y seguido, Kylian Mbappé selló el 3-1 definitivo.

Vinicius y Mbappé convirtieron los goles del Madrid (AP Photo/Manu Fernandez).

Muchas cosas positivas para Xabi Alonso. Desde la capacidad de reponerse a las falencias ofensivas que mostró en un principio, a la importancia de que Mastantuono siga creciendo el nivel o que jugadores como Vinicius o Mbappé continúen contribuyendo con su aporte goleador. Puntero, o por lo menos, hasta que juegue el Barcelona. /Olé

