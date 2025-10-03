Con varias sorpresas, Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos de octubre

La lista de convocados de Lionel Scaloni para la próxima gira por Estados Unidos sorprendió a la afición local y trajo varias novedades. El cuerpo técnico confirmó los 28 jugadores que viajarán para los amistosos ante Venezuela (10/10) y Puerto Rico (13/10), destacándose el regreso de Enzo Fernández y Marco Senesi, y una nueva citación para José López, figura en Palmeiras. La convocatoria busca afinar el equipo de cara a la recta final hacia competiciones mayores.

Entre las sorpresas aparecen tres futbolistas que nunca habían sido llamados al seleccionado mayor: el arquero Facundo Cambeses, el defensor Lautaro Rivero y el mediocampista Aníbal Moreno. Cambeses, actual titular de Racing, había pasado por las selecciones juveniles Sub 20 y Sub 23, pero su presencia en la lista mayor no era esperada por muchos. Su buen momento en el club justificó la inclusión del cuerpo técnico.

Lautaro Rivero, central de River Plate, llega tras una serie de actuaciones sólidas con el equipo de Marcelo Gallardo, donde se destacó en duelos mano a mano y en partidos clave, como la reciente victoria en la Copa Argentina. Mientras tanto, Aníbal Moreno, de 26 años y surgido en Newell’s, se afianzó en Palmeiras; aunque todavía no debutó en la Albiceleste, ya representó al país en juveniles y ahora tendrá la oportunidad en la selección mayor.

Los convocados de la Selección Argentina