Concluidos los octavos de final, así se jugará la próxima fase del Mundial de Clubes

Tras concluir la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, se han disputado los octavos de final y ya están definidos los equipos que competirán en los cuartos de final. Con la eliminación de River y Boca, los únicos representantes de Conmebol son dos equipos brasileños. A partir del viernes, comenzarán los enfrentamientos decisivos, donde los ocho mejores clubes del torneo lucharán por un lugar en la semifinal, aunque solo cuatro lograrán avanzar.

El Mundial de Clubes de la FIFA ha capturado la atención de los aficionados al fútbol, reuniendo a millones de espectadores tanto en los estadios de Estados Unidos como en sus hogares. Este certamen intercontinental ha generado un gran entusiasmo entre los hinchas, quienes esperan ansiosos los próximos partidos, que prometen ser apasionantes y llenos de sorpresas.

Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial de Clubes:



Viernes, 4 de julio

Fluminense vs Al Hilal | 16:00, Estadio Camping World, Orlando

Palmeiras vs Chelsea | 22:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia



Sábado, 5 de julio

PSG vs Bayern Múnich | 13:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Real Madrid vs Borussia Dortmund | 17:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Resultados de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025