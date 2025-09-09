Lo que era un anticipo de Los Primeros en la mañana de este martes, ahora ya es un hecho: habrá hinchas “neutrales” —aunque de neutrales tienen poco— en el estadio José Fierro para el partido entre Atlético Tucumán y River Plate, el próximo sábado 20.

El primero en confirmar la disposición oficial fue el jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien señaló que desde la fuerza ya estaba definido el operativo para garantizar la seguridad del evento. Sin embargo, restaba el visto bueno del club.

Ante esto, Los Primeros se comunicó con Ignacio Golobisky, vicepresidente primero de Atlético Tucumán, quien confirmó que el club habilitará la venta de localidades para público neutral. En total, se pondrán a disposición unas 4.000 entradas populares y 240 plateas.

Los simpatizantes se ubicarán en la tribuna “Reartez”, sobre calle Bolivia, mientras que el "codo" con calle Laprida funcionará como pulmón de seguridad, a fin de evitar cualquier cruce con el público local.

Aún resta definir el protocolo de venta y los precios de las entradas, pero la presencia de hinchas neutrales ya está confirmada.