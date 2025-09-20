El conflicto entre River e Ian Subiabre escaló en las últimas horas. La dirigencia, encabezada por Jorge Brito, resolvió no ceder al juvenil al Mundial Sub-20 de Chile si no firma la renovación de su contrato, que vence en diciembre de 2026. Como medida inmediata, el delantero fue excluido de la lista de convocados para el partido de este sábado ante Atlético Tucumán, a pesar de que tenía chances de ser titular en un equipo alternativo.

La decisión fue comunicada por Brito al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Palabras más, palabras menos”, le explicó que el club no permitirá que Subiabre juegue el torneo juvenil si no hay un acuerdo para extender el vínculo. Tapia comprendió el planteo y se comprometió a intervenir. Por ahora, las negociaciones siguen abiertas y reina cierto optimismo, aunque el mensaje del club es claro: o firma o se queda afuera del Mundial.

Subiabre, Caniggia y la cláusula millonaria

Ian Subiabre es una de las grandes promesas del club y una debilidad del entrenador del Sub-20, Diego Placente, quien lo incluyó en la lista oficial para el torneo que comienza el próximo sábado 27. El delantero, que ya suma 19 partidos y un gol en la Primera de River, cambió recientemente de representante: ahora está bajo la órbita de Claudio Paul Caniggia, quien fundó junto a su hijo Alex la Caniggia Football Agency. Subiabre es la primera figura incorporada a la agencia, tras dejar a su anterior apoderado.

Caniggia ya presentó propuestas desde Europa, incluyendo una del Barcelona, pero todas fueron rechazadas por el club por estar por debajo de la cláusula de rescisión, fijada en 35 millones de euros.

El conflicto no radica en el salario ni en la duración del nuevo contrato (que sería hasta 2028), sino en un punto central: el monto de la cláusula de salida. River quiere aumentarla a 100 millones de euros, mientras que el representante pretende mantenerla como está. Esa diferencia tiene estancadas las negociaciones.

“No es un tema nuestro, pero sabemos que se está trabajando para que todo se solucione”, dijeron desde la concentración de la AFA, conscientes del valor que el jugador tiene para la Selección juvenil.

Firma de otros juveniles y una baja inesperada

Mientras el caso Subiabre sigue sin resolución, River oficializó la firma de contratos con tres juveniles de proyección:

Facundo González, marcador central zurdo nacido en San Francisco, Córdoba, firmó hasta diciembre de 2028. Con apenas 16 partidos en Tercera, podría integrar el plantel que viaja a Tucumán.

Agustín Lucas Obregón, hermano del ex River Braian Romero y lateral-volante categoría 2006, extendió su vínculo hasta diciembre de 2027.

Joaquín Flores, delantero que jugó un amistoso con la Primera ante Universidad de Chile en marzo de 2023, también firmó hasta diciembre de 2028.

En contrapartida, hubo una noticia negativa: Leonel Jaime, extremo zurdo de 19 años, rechazó la propuesta para firmar su primer contrato profesional. Su decisión lo dejó afuera de la delegación que viajará al norte.

Gallardo viajó a Tucumán con suplentes y juveniles

Este viernes por la tarde, Marcelo Gallardo entregó la lista de convocados para el partido frente a Atlético Tucumán. La nómina está compuesta en su mayoría por juveniles y jugadores que no vienen sumando muchos minutos, ya que los titulares descansarán tras el duelo ante Palmeiras.

Entre los nombres más destacados figuran Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Milton Casco, Facundo Colidio y Jeremías Ledesma, quien será el arquero titular. También viajarán juveniles como Obregón, Giménez, González, De la Cuesta, Acosta, Lencina, Meza y Dadín.

Un posible once titular sería: Ledesma; Bustos, Boselli, Rivero, Casco; Quintero, Galoppo, Portillo, Galarza; Borja y Colidio.

¿Qué sigue con Subiabre?

Las conversaciones entre Caniggia, River y la AFA continuarán durante el fin de semana, con la intención de llegar a un acuerdo antes del lunes o martes. Aunque el conflicto sigue abierto, en Núñez creen que todavía hay margen para destrabar la situación.

Por ahora, el delantero quedó fuera del viaje a Tucumán y con su futuro inmediato en suspenso: ni Mundial ni Primera, hasta que no haya firma. /Clarín