Conmebol anunció cambios en el VAR para los cuartos de la Libertadores y la Sudamericana

La Conmebol confirmó que, desde los cuartos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana en septiembre, los árbitros podrán comunicar en vivo las decisiones finales tras la revisión del VAR. La medida, aprobada por el International Football Association Board (IFAB) y la FIFA, ya se probó en la final de la Recopa 2024 y en el Torneo Clausura del fútbol argentino; según la entidad, pretende «acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza con cada determinación».

La herramienta permitirá que el árbitro explique ante el público del estadio y los televidentes la resolución tomada luego de la revisión del VAR, con el objetivo de dar mayor transparencia al proceso. Para los organizadores, esta innovación constituye «un nuevo hito para el arbitraje del continente» y forma parte de un plan de modernización de los torneos sudamericanos. Los clubes, los hinchas y los actores del fútbol esperan ver cómo impacta la medida en la dinámica de los partidos y en la aceptación de las decisiones arbitrales.

Los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre próximos. Argentina será el país con más clubes dentro de los ocho mejores del máximo torneo continental, algo que había sucedido por última vez en 2018.

Además, nuestro país también tiene un semifinalista confirmado, ya que Vélez y Racing serán rivales en los cuartos de final, serie que comenzará en Liniers y se cerrará en Avellaneda. Además, River Plate enfrentará a Palmeiras y Estudiantes desafiará a Flamengo.

Respecto a la Copa Sudamericana, Lanús, único representante local, a la espera de la resolución del partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile, será rival de Fluminense tras eliminar a Central Córdoba por penales.