River vive un presente de irregularidad, pero que lo encuentra en la pelea en todos los frentes posibles. Tras la clasificación a cuartos de Copa Libertadores por penales ante Libertad y el empate con un equipo alternativo frente a Lanús, ahora la mente está puesta en la Copa Argentina, en la que este jueves desde las 21.15 se medirá con Unión por los octavos de final.

Marcelo Gallardo decidió preservar jugadores en la visita al Granate del último lunes justamente por este cruce ante el Tatengue. El DT mandará a la cancha al mejor 11 posible ya que el Millonario busca meterse en cuartos de final de Copa Argentina, instancia en la que Racing ya espera rival.

El entrenamiento de esta tarde definirá si Paulo Díaz vuelve a la titularidad. El chileno viene de un traumatismo en su tobillo izquierdo y su lugar en la Fortaleza lo ocupó Lautaro Rivero. En caso de que no esté al 100%, será jJustamente el pibe de 21 años que volvió a mitad de año de Central Córdoba quien tomaría su lugar en la zaga.

En mitad de cancha, zona en la que Gallardo aún no encontró a los intérpretes ideales, las únicas certezas son Enzo Pérez e Ignacio Fernández. A ellos los acompañaría Giuliano Galoppo, quien viene de buen partido ante Lanús y de sufrir una innecesaria expulsión en el duelo ante Libertad. La duda más grande es si se suma un cuarto volante o si juega con tres delanteros.

Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio pareciera ser hoy la incógnita en la faceta ofensiva. El colombiano, que viene de actuaciones irregulares, pelea con el ex-Tigre, quien sufrió una clara merma en su rendimiento en los últimos partidos. Ante el buen nivel de Sebastián Driussi y la importancia de Maximiliano Salas, resta definir al tercer hombre de ataque.

La probable formación de River vs. Unión, por Copa Argentina

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.