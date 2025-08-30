Copa País: 26 jugadores tucumanos integrarán el seleccionado que representará a la provincia

La Copa País del Consejo Federal ya comenzó el 4 de junio y reunirá a selecciones de ocho regiones del país. La Liga Tucumana anunció los 26 jugadores convocados que representarán a la provincia. El debut de la selección tucumana será este sábado 30 de agosto a las 16:00 en el Club Almirante Brown de Lules, frente a la Selección de la Liga del Ramal de Fútbol (Jujuy).

El próximo compromiso está programado para el sábado 6 de septiembre a las 16:00, cuando la Selección de San Pedro J reciba a la Selección Tucumán. El torneo, inspirado en la histórica Copa Presidente de la Nación, contará con 77 selecciones y se disputará en tres etapas: Clasificatoria, Regional y Final.

Las selecciones se distribuirán en zonas de dos a cuatro equipos según la región, y los ganadores avanzarán por sorteo a la fase siguiente. Habrá un representante por jurisdicción en la Etapa Regional (el AMBA tendrá dos), aunque algunas ligas —entre ellas la tucumana, la del Ramal jujeño, Neuquén, Bariloche, Río Grande, Sur, Mercedes, Formosa y Corrientes— ya están clasificadas directamente a esa instancia.

Lista de convocados

Arqueros: Jiménez Joel, Castro Bruno, Argañaraz Santiago, Ponce Nicolás.

Defensores: Prado Martín, Gramajo Juan, Campos Diego, Frias Lucas, Reyes Williams, Rodríguez Fabricio, González Lissandro, Salazar Pablo, Toledo Maximiliano.

Mediocampistas: Ortiz Marcelo Leonel, Marín Mateo, Peralta Braian, Loto Mariano, Castaño Kevin, Barrios Ulises, Brandán Facundo, Graneros Lucas, Ferrin Jeremías, Gómez Enzo.

Delanteros: Cuellar Elián, Altamiranda Joaquín, Suárez Geremias.

Cuerpo Técnico:

DT: Carlos Alberto Reinoso

Ayudante de Campo: Juan Pérez Frías

Preparador de arqueros: Sergio Ricardo Alabarce

Kinesiólogo: Patricio Andrés Monjes