Huracán sufrió de principio a fin y cayó 1-0 a manos de Once Caldas en Manizales por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El duelo que tuvo a Hernán Galíndez como máxima figura fue para el Blanco de la Montaña, producto de la paciente definición de Dayro Moreno en el penal otorgado al principio de la etapa complementaria.

Con este resultado, el Globo se ve obligado a ver atrás la pálida imagen que dejó en Colombia y obtener un triunfo en el juego de vuelta para seguir con chances de clasificar a los cuartos de final, encuentro que tendrá lugar el próximo martes en el Palacio Tomás A. Ducó de Parque Patricios. /TyCSports