Gustavo Costas habló con la prensa después de la derrota de Racing ante Atlético Bucaramanga por la Copa Libertadores y no anduvo con vuelta a la hora de calificar el rendimiento del equipo: “Jugamos un partido malo”.

Costas destacó que lo mejor lo hicieron “en los primeros 10 minutos” y apuntó que hasta “jugando mal el arquero (Aldair Quintana) fue figura”, aunque se mostró muy crítico por lo realizado en el partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E.

“Los goles fueron más culpa nuestra que virtudes de ellos”, analizó Costas, aunque elogió a colombianos, quienes quedaron en lo más alto de la zona con cuatro unidades: “Nos ganaron bien, hicieron un gran partido, nosotros jugamos muy mal”.

Luciano Pons abrió el marcador para Bucaramanga en el Cilindro

“No hay que poner excusas, tenemos que jugar todos los partidos con gente o sin gente como sea, hay que jugar de la misma manera”, contestó Costas ante la pregunta si influyó la falta de público por la sanción impuesta por Conmebol por el recibimiento ante Corinthians, en las semifinales de la Copa Sudamericana.

“A mí no me gusta eso de perder para darnos cuesta”, admitió el técnico sobre una declaración de Gabriel Arias, quien dijo que el golpe a tiempo les podía venir bien. Y apuntó: “Siempre tenemos que tener hambre, saber que cada partido es una final, más lo que está pasando en esta Copa Libertadores. Central Córdoba gana en Flamengo, Barcelona le saca puntos a River… Todos los rivales son difíciles y si no salís al 100%, es difícil”.

"Estos partidos que perdés son los que más te duelen", reconoció Costas y agregó: "Son seres humanos los jugadores, hoy perdimos hasta individualmente los duelos. Perdimos muchísimo duelos, la segunda pelota, iban a trabar y nos ganaban. Hoy tuvimos 10 minutos en lo que capaz salía otro partido, no entró y el partido ellos lo manejaron muy bien".

El gol de Barrios en el final no le alcanzó a Racing

La curiosa reflexión de Costas sobre la posición de Santiago Sosa

Racing no tuvo ante Atlético Bucaramanga a Juan Nardoni, pieza clave en la mitad de la cancha, y el técnico decidió ubicar a Sosa junto a Agustín Almendra en el medio e incluir a Marco Di Césare en la línea de tres junto a Nazareno Colombo y Agustín García Basso.

Racing perdió la pelota durante muchos pasajes del encuentro y Costas analizó: “Los dos cinco nuestros se metieron muy atrás en vez de ir a buscar a los de ellos, se metieron muy atrás los dos. No sé por qué decidieron mandar a Sosa más atrás, fue algo que nos costó mucho”.

“Habíamos probados con Barrios y Almendra y nos había ido mal; lo pusimos a Sosa y capaz nos equivocamos, pero no teníamos otro cinco. Pero más allá de eso, no estuvimos metidos en el partido, no mostramos el hambre de otros partidos, ellos tenían todo eso. Nosotros no lo tuvimos. Dar vuelta la página y meternos de lleno en el lunes (enfrentará a Aldosivi por la fecha 13 del torneo Apertura)", cerró Costas la conferencia.