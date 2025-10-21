La relación entre el plantel de Atlético Tucumán y la dirigencia atraviesa su momento más crítico. Luego del partido y del clima hostil vivido en el Monumental José Fierro, Leandro “Loco” Díaz habló públicamente y lanzó una dura acusación contra el vicepresidente primero del club, Ignacio “Nacho” Golobisky, profundizando la crisis institucional.

“Ese tal ‘Nacho’ (Golobisky) se encargó de ensuciarnos. Son un desastre, prometen cosas a los empleados y no cumplen con nada. Con Godoy Cruz acá será mi último partido con Atlético”, dijo el delantero en diálogo con ESPN, dejando en claro que su ciclo en el club llegó a su fin.

Las declaraciones del atacante no hicieron más que confirmar el quiebre entre los referentes del plantel y la comisión directiva. El conflicto se originó días atrás, cuando el grupo decidió no concentrar antes del partido ante San Lorenzo en protesta por una deuda en los premios. Golobisky intentó minimizar la tensión asegurando que “solo se deben los premios de tres partidos: Talleres, River y Platense”, pero sus dichos cayeron mal en el vestuario. Los jugadores sintieron que la dirigencia los había “expuesto y señalado públicamente”.

Del reclamo al estallido en el Monumental

El lunes por la noche, el Monumental José Fierro fue escenario de una jornada cargada de tensión. El equipo de Lucas Pusineri fue recibido con silbidos, insultos y billetes falsos arrojados desde las plateas, en una clara señal de protesta hacia el plantel. Las cámaras captaron al propio técnico levantando algunos de esos papeles, mientras Díaz, con la cinta de capitán, era uno de los más apuntados.

Atlético arrancó bien y se puso en ventaja con el tanto de Marcelo Ortiz, pero la ilusión duró poco: San Lorenzo lo dio vuelta 2-1. Al cierre del primer tiempo, Leandro Díaz se cruzó con hinchas desde la tribuna, y al final del encuentro volvió a tener otro fuerte intercambio, que debió ser contenido por los propios jugadores y personal de seguridad.

El quiebre definitivo

Tras el partido, Pusineri intentó calmar los ánimos:

“Son jugadores que tienen sangre y se entiende por el momento que vivimos. Es tiempo de unir y no dividir”, expresó el DT.

Pero sus palabras quedaron opacadas por las explosivas declaraciones del capitán. Al apuntar directamente contra Golobisky, Díaz puso nombre y apellido a un conflicto que ya venía gestándose puertas adentro y que ahora estalló públicamente.

Su anuncio de despedida marca un punto de no retorno: el final anticipado para uno de los jugadores más emblemáticos del ciclo reciente en Atlético Tucumán. Mientras tanto, el plantel intentará dejar atrás el escándalo y enfocarse en los tres compromisos que restan, sabiendo que el clima entre la hinchada y la dirigencia está lejos de recomponerse.

Guillermo Acosta explotó a la salida del estadio; Mario Leito intentó ponerle paños fríos

Había pasado una hora del final del partido cuando los jugadores comenzaron a salir del vestuario. En fila india y con la cabeza gacha, la mayoría evitó hablar. Pero Guillermo “Bebe” Acosta, uno de los referentes históricos del plantel, rompió el silencio y encendió aún más la polémica.

“En 12 años me hicieron sentir un hijo de p... El martes o miércoles los espero en el complejo para que sepan la verdad de lo que pasa en Atlético Tucumán. El problema no es por los premios, sino por otras cosas”, gritó visiblemente ofuscado, antes de retirarse del estadio.

Minutos después, el presidente Mario Leito salió a intentar calmar la situación. “No tenemos un problema económico, sino financiero. Hay créditos que no podemos cobrar. No existe una crisis interna: vamos a cerrar el año con tranquilidad y en Primera”, aseguró el dirigente, intentando bajar el tono de la crisis.