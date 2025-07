Crisis en Boca: Miguel Russo borró a tres futbolistas y entrenarán diferenciado

En el último entrenamiento, se vivió un momento tenso en el club cuando Miguel Ángel Russo decidió marginar a Marcos Rojo del plantel. Esta decisión se produjo tras un intercambio verbal entre el jugador y el cuerpo técnico, que incluyó a Claudio Ubeda, su asistente.

La situación empeoró cuando el director técnico determinó que Rojo no participara de una charla crucial sobre el presente del equipo, lo que generó descontento en el futbolista de 35 años, quien finalmente decidió abandonar el predio de Ezeiza sin completar su entrenamiento.

La decisión de Russo no solo impactó a Rojo, sino que también afectó a otros dos jugadores: Marcelo Saracchi y Cristian Lema. Ambos futbolistas, que se encuentran en una situación similar al no ser considerados por el entrenador, se verán obligados a entrenar de manera diferenciada. Esta medida implica que no podrán ingresar al vestuario junto a sus compañeros, lo que podría afectar la dinámica del grupo y la moral del plantel en un momento que ya es complicado para el club "azul y oro".

Según argumentaron desde la dirigencia, está decisión de separarlos del grupo se justifica por la necesidad de mantener un entorno positivo en el plantel, aunque también plantea interrogantes sobre cómo estos cambios afectarán la cohesión del equipo. Es un momento delicado para el club, que atraviesa un periodo de desafíos tanto en el campo de juego como en la parte administrativa.

Queda por ver si esta medida de Russo dará resultados positivos o si se requerirá un cambio de estrategia para abordar los problemas internos y mejorar el clima en el vestuario.