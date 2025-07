No para. La crisis institucional de San Lorenzo parece no tocar nunca el fondo y, después del cruce con la AFA y la suspensión de la reunión de Comisión Directiva, la gente estalló en la previa del partido ante Gimnasia contra Chiqui Tapia, Marcelo Moretti, y con la barra ingresando a la tribuna con cantito de guerra. Combo completo.

El clima explosivo tuvo de todo. Insultos contra Tapia y Moretti, principalmente. Porque desde Viamonte amenazaron con "sanciones severas" en caso de proceder con la reunión de CD y expulsar al presidente que quedó involucrado en el caso de corrupción por la cámara oculta que lo mostró recibiendo un fajo de dólares.

"Si nos mandan al descenso que quilombo se va a armar", gritó la hinchada antes de ingresar a la tribuna, apuntando también contra la AFA y lo que ocurrió durante el viernes. Y después siguieron con la cuestión interna: "Si no llaman a elecciones que quilombo se va a armar".

Y por último, ya en la tribuna, la barra completó con un cantito de guerra: "Nos fuimos al descenso / Nos vendieron la cancha / Lo que nunca pudieron fue parar a esta hinchada / Que se hizo gloriosa en las buenas y las malas / La que lleva en la sangre la pasión azulgrana".

Así y todo, unos minutos antes, el secretario Martín Cigna no descartó ninguna posibilidad: "Hay gente que manifiesta la intención de que haya elecciones anticipadas. Vamos a convocar a miembros de la oposición en los próximos días y haremos lo que consideramos lo mejor. No estoy convencido que llamar a elección sea lo mejor, no se si resuelve los problemas del club. Tenemos que estar más pendientes de ver como solucionamos los conflictos y situaciones importantes como juicios, pedidos de quiebra e inhibiciones que a San Lorenzo le está costando resolverlas de forma definitiva".

En el medio, la segunda fecha del Clausura, las urgencias económicas y un presidente provisorio desgastado en apenas meses que piensa en dar el portazo...