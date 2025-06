Cristiano Ronaldo mostró su lado argentino y habló de su rivalidad con Messi

Portugal se prepara para la final de la Nations League contra España este domingo, buscando su tercer título en competiciones internacionales. Este partido es especialmente significativo para Cristiano Ronaldo, quien a sus 40 años ha sido una figura clave en las dos coronaciones anteriores de su selección. Con la mirada puesta en la Nations League 2025, el capitán luso espera agregar otro trofeo a su impresionante carrera.

En una reciente rueda de prensa, ante la consulta del periodista argentino Sergio Lewinsky, Ronaldo compartió su aprecio por Argentina, resaltando: "Boludo, tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es argentina (Georgina Rodríguez), cómo no se puede tener cariño...". Además, sorprendió al revelar que ha recibido invitaciones para jugar en el Mundial de Clubes de parte de Boca y River lo que muestra su conexión con el país sudamericano, donde su esposa tiene raíces profundas.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar junto a Lionel Messi, Ronaldo expresó: "Lo veo difícil, pero me gusta mucho". También reveló que aunque nunca ha visitado Argentina, tiene un gran respeto por el astro argentino. Recordó con humor una anécdota sobre la barrera del idioma en sus inicios: "No sé si ahora habla un poquito de inglés, pero antes no hablaba nada, y en ese momento le traducía las galas". Al finalizar, dejó claro su respeto por Messi, afirmando: "Tengo cariño por él porque siempre me respetó mucho, como yo a él".