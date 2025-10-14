Daddy Yankee visitó a la selección argentina antes del amistoso contra Puerto Rico

La presencia de Daddy Yankee en el entrenamiento de la selección argentina en Miami generó sorpresa en la previa del amistoso que enfrentará a la Albiceleste con su par de Puerto Rico. El artista puertorriqueño compartió un momento con Lionel Messi y el plantel dirigido por Lionel Scaloni en las instalaciones del club Inter Miami, lo que despertó todo tipo de comentarios en los fanáticos del fútbol y de la música.

La visita del reconocido cantante se produjo luego de su reciente acuerdo de cooperación con la Federación Puertorriqueña de Fútbol. El objetivo de esta alianza, según se conoció en diversos medios internaciones, es fortalecer el desarrollo del fútbol en la isla. En este contexto, Yankee asistió a las prácticas de ambos seleccionados y conversó con los futbolistas y cuerpos técnicos de Argentina y Puerto Rico, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte en su país.

El encuentro entre los futbolistas de la selección argentina y el cantante se llevo a cabo en la previa del inicio del trabajo y también hubo tiempo para una foto en grupo junto a Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. El partido ante Puerto Rico, programado para el hoy martes a las 21:00 (hora argentina), corresponde a la fecha FIFA de octubre y se disputará en el estadio Chase Stadium de Las Garzas.

El equipo que dirige Lionel Scaloni llega al cierre de la gira por los Estados Unidos luego de vencer 1-0 a Venezuela. Según expresó el propio seleccionador en la conferencia de prensa previa al duelo ante los boricuas, la intención estará en darle minutos a jugadores que no participaron en el partido anterior y de probar variantes en distintas posiciones.