De espaldas y desde su propio campo: el triple que metió Campazzo, pero que no valió

Facundo Campazzo es una de las piezas fundamentales del Real Madrid y la Selección argentina de básquet gracias a su calidad y talento. En las últimas horas, el cordobés volvió a dar una muestra en el partido del Merengue ante Bayern Munich por la Euroliga: encestó un triple de espaldas y desde su propio campo. Sin embargo, el tiro no contó porque ya había terminado el partido.

El Real Madrid atraviesa una racha complicada en el torneo europeo, donde suma tres victorias y cuatro derrotas, todas como visitante. Este martes visitó Alemania y se volvió a quedar con las manos vacías.

Ya con el resultado puesto y el partido terminado, Campazzo tomó la pelota cerca de la línea de tres puntos de su propio campo, de espaldas e hizo un tiro cargado de bronca. Sin embargo, no esperaba lo que sucedió: la bola entró directamente al aro en un lanzamiento impresionante.

Por supuesto, esto no sumó al marcador, pero el video se viralizó en las redes sociales, donde los fanáticos destacaron su talento, incluso en una acción que no fue con la intención de marcar puntos.

El cordobés volvió a iniciar el partido desde el banco de suplentes: jugó 23 minutos, sumó 8 puntos, dio tres asistencias y un rebote. /TN