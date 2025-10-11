Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentan este sábado desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López por la final que define el primer ascenso desde la Primera B Nacional a la Liga Profesional. El árbitro será Nicolás Ramírez, con VAR a cargo de Héctor Paletta, y la transmisión estará en TyC Sports. Si el partido termina igualado en los 90 minutos habrá alargue y, si persiste la paridad, se definirá por penales.

Ambos equipos llegaron al duelo tras dominar sus respectivas zonas: el ganador consigue el boleto directo a la máxima categoría, mientras que el perdedor deberá pelear por la segunda plaza vía reducido. Se trata del cruce entre los primeros de las zonas A y B, con mucho en juego para las aspiraciones de ambos clubes.

El Aurinegro de Puerto Madryn se afirma como una de las sensaciones de la temporada en la Primera Nacional: dominó la Zona A y aseguró el primer puesto con 60 puntos antes del cierre de la fase regular, consolidando su candidatura al ascenso. Su campaña le dio confianza y expectativas para dar el salto histórico al fútbol grande.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, remó hasta el final en la Zona B y aseguró la cima tras una lucha mano a mano con Estudiantes de Río Cuarto; la victoria 1-0 sobre Defensores de Belgrano en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie le dio la condición de mejor equipo de la fase regular y lo depositó en esta final decisiva.

Formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Diego Martínez, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango Gutiérrez, Agustín Sosa; Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Nahuel Barboza, Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Brian Ferreyra y Brian Andrada. DT: Ariel Broggi.