Desde las 9:00, Colapinto irá por sus primeros puntos de la temporada en Singapur
El piloto argentino Franco Colapinto tendrá la oportunidad de avanzar en el Gran Premio de Singapur, donde este domingo partirá desde la posición 16 de la parrilla. Su ubicación mejoró luego de que la FIA descalificara a los dos Williams por irregularidades técnicas detectadas tras la clasificación.
Los comisarios técnicos encontraron anomalías en el alerón trasero de los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon: el sistema DRS superó el límite máximo de apertura (85 mm) en los bordes externos, infringiendo el artículo 3.10.10.g del reglamento técnico de la FIA 2025. Como consecuencia, ambos fueron excluidos de la qualy y partirán desde el fondo de la parrilla. En el caso de Albon, además, su equipo confirmó un cambio de suspensión, lo que determinó que salga desde los boxes.
La grilla definitiva
Con estos movimientos, Colapinto, que había clasificado en el puesto 18, avanzó hasta el 16° lugar. El británico George Russell (Mercedes) será el encargado de partir desde la pole position, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).
También se confirmó que Pierre Gasly (Alpine) largará desde boxes debido a modificaciones en su unidad de potencia.
Horarios y transmisión
La competencia principal en el circuito urbano de Marina Bay se correrá a 62 vueltas y comenzará a las 9.00 (hora de Argentina) / 20.00 (hora local de Singapur).
Latinoamérica: Disney+