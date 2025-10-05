Los comisarios técnicos encontraron anomalías en el alerón trasero de los monoplazas de Carlos Sainz y Alex Albon: el sistema DRS superó el límite máximo de apertura (85 mm) en los bordes externos, infringiendo el artículo 3.10.10.g del reglamento técnico de la FIA 2025. Como consecuencia, ambos fueron excluidos de la qualy y partirán desde el fondo de la parrilla. En el caso de Albon, además, su equipo confirmó un cambio de suspensión, lo que determinó que salga desde los boxes.

La grilla definitiva

Con estos movimientos, Colapinto, que había clasificado en el puesto 18, avanzó hasta el 16° lugar. El británico George Russell (Mercedes) será el encargado de partir desde la pole position, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

También se confirmó que Pierre Gasly (Alpine) largará desde boxes debido a modificaciones en su unidad de potencia.

Horarios y transmisión

La competencia principal en el circuito urbano de Marina Bay se correrá a 62 vueltas y comenzará a las 9.00 (hora de Argentina) / 20.00 (hora local de Singapur).

Latinoamérica: Disney+

