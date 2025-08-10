En un encuentro que trascendió las expectativas, San Martín enfrentó una dura derrota en Puerto Madryn, donde el Deportivo se impuso con un marcador de 3 a 1. Los goles del equipo local fueron anotados por Germán Rivero, Diego Crego y Luis Silba, mientras que el único tanto del conjunto visitante fue obra de Martín Pino, quien logró descontar en el marcador.

Este partido marcó el debut de Mariano Campodónico como director técnico del Santo en la Primera Nacional, un inicio que, a pesar de las expectativas, no resultó favorable, dejando al equipo en una posición complicada y evidenciando la necesidad de un trabajo intensivo para mejorar el rendimiento futbolístico del plantel.