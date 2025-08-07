Dibu Martínez fue nominado al Premio Lev Yashin del Balón de Oro

Emiliano Martínez, histórico arquero argentino, ha sido nuevamente nominado al Premio Lev Yashin del Balón de Oro, distinción que se otorga al mejor arquero del mundo. Esta es la tercera vez consecutiva que Martínez recibe esta nominación, tras haber ganado el galardón en las ediciones de 2023 y 2024.

Su destacada actuación tanto en el Aston Villa como en la selección argentina ha contribuido a su reconocimiento en el ámbito futbolístico internacional. Desde su creación en 2019, el Premio Lev Yashin ha sido otorgado a un selecto grupo de arqueros, siendo Emiliano Martínez el máximo ganador hasta la fecha.

Otros destacados arqueros que han sido reconocidos incluyen al brasileño Alisson Becker, al italiano Gianluigi Donnarumma y al belga Thibaut Courtois, quienes han recibido el galardón en años anteriores.

Este prestigioso premio lleva el nombre de Lev Yashin, una figura icónica en la historia del fútbol, conocido como la Araña Negra. Su influencia perdura y el premio que lleva su nombre sigue siendo un reconocimiento significativo en el deporte.

Yashin se destacó no solo por su habilidad bajo los tres postes, sino también por su legado en el fútbol, habiendo ganado numerosos títulos con clubes y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 1956, así como la Eurocopa de 1960 con la selección de la Unión Soviética.

Los nominados al Lev Yashin