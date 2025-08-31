Manchester United, que intenta resugir y viene de un papelón histórico en la Carabao Cup, planea un último bombazo en el mercado de pases y aceleran por el Dibu Martínez. ¿Se despide del Villa Park este domingo?

Según reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases en Europa, la dirigencia de los Red Devils quiere contratar sí o sí a un arquero (en medio del flojísimo rendimiento de André Onana): el arquero de la Selección Argentina y Senne Lammens (del Royal Antwerp de Bélgica) son las principales opciones.

Según detalló, la dirigencia ya llegó a un acuerdo en términos personales con Emiliano Martínez. De esta manera, la opción de una transferencia crece, a poco del cierre del mercado de pases en Europa (el martes 2 de septiembre).

Dibu, símbolo y campeón del mundo con la Selección Argentina, es todo un emblema del Aston Villa en las últimas temporadas y ganó el The Best al mejor arquero en diciembre de 2024 (galardón que ya había obtenido en 2022 por la coronación en el Mundial de Qatar).

Ahora, a poco del cierre del mercado de pases en Europa, el arquero marplatense -quien se sumará a la Albiceleste para las Eliminatorias- podría dar el salto al Manchester United, que atraviesa una crisis institucional y deportiva. El Aston Villa choca con el Crystal Palace este domingo desde las 15. ¿Será su despedida del Villa Park?