Un día como hoy, pero de 1960, nacía Diego Armando Maradona. Una persona que pasó del barro al oro y que vivió mil vidas en una sola. Sin embargo, su último deseo no pudo cumplirse: festejar su cumpleaños de 2020 rodeado de sus hijos. Aquella fecha terminó siendo uno de los días más tristes.

El fútbol comenzaba a volver tras los meses de inactividad por la pandemia de coronavirus. Luego de 228 días, el 30 de octubre de 2020, Maradona regresó a una cancha para dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el debut de la Copa de la Liga Profesional, en el Bosque ante Patronato.

En la previa se dudaba de su presencia por su delicado estado de salud, pero el Diez decidió estar igual. Ese día, en su cumpleaños número 60, dejó una de las imágenes más emotivas y tristes de los últimos tiempos.

Maradona salió lentamente de la manga al campo de juego, acompañado por sus ayudantes, ya que le costaba caminar. En medio de una pequeña ovación del público que pudo asistir al estadio, se encontró con Marcelo Tinelli, entonces presidente de la Liga Profesional, y con Claudio “Chiqui” Tapia. Lo abrazaron, intercambiaron algunas palabras y le entregaron una placa y un banderín. Diego apenas podía mantenerse en pie.

Entre fotos y saludos, los colaboradores del Lobo intentaban acomodarle la ropa, el barbijo o sostenerlo para que no se cayera. Pero Diego no aguantó demasiado: a los tres minutos del partido, se fue a su casa.

La noche anterior a su última aparición pública, Maradona la había pasado en el Country Campos de Roca, en Brandsen, junto a su hija Jana, la única de su familia que pudo estar con él. Según su entorno, había tomado bastante alcohol.

Ya el 30, Diego —malhumorado y cansado— recibió la visita de Sebastián Méndez, su ayudante en Gimnasia. “Yo quería que el día de su cumpleaños estuviera en la cancha. Pero después me lo reproché como un pelot...”, contó el Gallego en una entrevista con Clarín.

“Lamento haberle hinchado los huevos para que fuera. Sé que no hubiese cambiado nada, pero ahora me pasa por la cabeza: ‘Déjenlo tranquilo, que haga lo que quiera. Si quiere verlo por la tele, que lo haga, es su cumpleaños…’”, agregó.

También lo visitó Jorge Broun, en ese entonces arquero del Lobo, que lo encontró recostado y de mal humor. Fatura bromeó con él hasta lograr que se levantara. Afuera, en las inmediaciones de su casa, los hinchas de Gimnasia lo aclamaban a los gritos, y ante tanto cariño, Diego salió a saludarlos.

“El día de su cumpleaños Diego estaba bastante triste porque quería reunir a todos sus hijos. Lo había intentado en una comida, pero no salió como esperaba. A él los cumpleaños lo ponían mal; los preparativos siempre había que hacerlos a escondidas. En ese cumpleaños, en particular, estaba muy triste. Fui a su habitación y le dije: ‘Mirá que no hace falta que vayas (a la cancha de Gimnasia)’. Pero me respondió que no, que tenía que hablar con (Marcelo) Tinelli, y pidió que la camioneta lo esperara. ‘Entro, hago eso y me voy’, dijo”.

Ese fue el testimonio de Christian Maximiliano Pomargo, su asistente personal, al declarar como testigo en la causa que investiga la muerte del Diez.

Maradona apenas podía moverse aquel día y su mirada permanecía perdida. En un estado tambaleante y sin poder articular palabra, observó el entorno en lo que sería su última aparición en un campo de juego. Poco después se retiró. Era el día de su cumpleaños número 60, una imagen que conmovió e impactó a todos.