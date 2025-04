Sorpresa en el Masters 1000 de Madrid. Novak Djokovic quedó eliminado en su debut por la segunda ronda del certamen, al caer por 6-3 y 6-4 ante el italiano Matteo Arnaldi, después de solo 1 hora y 44 minutos de actividad.

Tras la derrota, Djokovic, de 37 años y ex número uno del mundo, se sinceró y admitió: “Este puede haber sido mi último partido en Madrid. No sé si volveré. Ahora mismo no sé“.

“Quería jugar más partidos de los que jugué en Montecarlo. Es una nueva realidad para mí, tengo que decirlo, intentar ganar un partido o dos, sin pensar en llegar lejos en los torneos. Es una sensación completamente diferente a la que he tenido durante más de 20 años en el circuito. Es un reto mental al que me enfrento en pista. Supongo que es el ciclo de la vida”, explicó el ganador de 24 Grand Slams y quién ocupa la quinta posición del ranking de tenistas en la actualidad.

“Al final iba a pasar en algún momento. Intento usarlo como una motivación para el futuro. Los Grand Slams son los torneos más importantes para mí, que no quiere decir que no quiero ganar en Madrid, pero ahí es cuando quiero jugar mi mejor tenis. No sé si seré capaz de hacerlo en Roland Garros, pero haré todo lo que pueda”, expresó al ser consultado por su participación en el torneo francés.

Luego, agregó: “Siempre intento ser optimista, sé de lo que soy capaz, pero las cosas son diferentes. Mis golpes, mi cuerpo, mis movimientos... es una realidad que tengo que aceptar y dar el máximo con lo que tengo, especialmente en Grand Slams. Veremos lo que pasa”.

El serbio llegó a la Caja Mágica con un solo partido disputado en polvo de ladrillo en la temporada, cuando cayó frente al chileno Alejandro Tabilo en Montecarlo, y ofreció una de sus versiones más grises en la superficie. Por su parte, Arnaldi, número 44 del Ranking ATP, consiguió una de las victorias más resonantes de su carrera.

El primer set fue una auténtica pesadilla para Nole, ya que cometió tres dobles faltas y tuvo 20 errores no forzados, lo que le permitió al italiano tener dos chances de quiebre que fueron aprovechadas. Pese a que el balcánico respondió al primer break sufrido con la misma moneda, Arnaldi se llevó el parcial por 6-3.

El encuentro se equilibró en el segundo set. De hecho, Djokovic llegó a arengar al público que asistió al court Manolo Santa y amagó con efectuar una remontada. Sin embargo, el italiano, que venía de vencer a Borna Ćorić en la ronda anterior, no se amedrentó por el contexto y sumó un nuevo quiebre en el séptimo game.

Finalmente, el de Belgrado no pudo ante el ímpetu de su rival y cayó derrotado en el último parcial por 6-4 otorgándole la victoria, en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos.

Este encuentro marcaba la vuelta de Nole al Madrid Open tras dos años de ausencia. Vale recordar que se quedó con el torneo de la capital española en tres ocasiones y que esta era la oportunidad para agarrar ritmo de cara al próximo Roland Garros, su gran objetivo de la gira de tierra batida.

Por su parte, Arnaldi, quien nunca ganó un título en su carrera y que su mejor posición en la clasificación la alcanzó en julio de 2024 al ocupar el puesto 34, expresó: “Es un sueño hecho realidad, porque se trata de mi ídolo. Ya estaba feliz de poder enfrentarlo en un estadio como este. Sé que no está en su mejor momento. Sabía que era el momento para intentar ganarle“.

En la continuidad el certamen español, el italiano deberá enfrentar al bosnio Dami Dzumhur, que le ganó al argentino Sebastián Báez por 1-6, 6-1 y 6-2. El encuentro será válido por la tercera ronda del torneo, lugar al que Arnaldi llegó por primera vez.