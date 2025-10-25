Doblete de Lionel Messi que se acerca a los 900 goles en su carrera

El Inter Miami abrió con fuerza su camino en los playoffs de la Major League Soccer (MLS). Con un doblete de Lionel Messi y otro tanto del mendocino Tadeo Allende, el conjunto dirigido por Javier Mascherano derrotó 3-1 al Nashville en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se adelantó en la serie al mejor de tres partidos.

La noche comenzó con una ovación cerrada. Antes del inicio del juego, el capitán argentino recibió el Botín de Oro como máximo goleador de la temporada regular, con 29 goles y 19 asistencias, y el estadio entero se rindió a sus pies. A su lado, Luis Suárez, su socio de siempre, volvió a ser clave en la generación ofensiva del equipo.

El primer golpe llegó temprano. A los 18 minutos, Suárez habilitó con precisión a Messi, que definió de cabeza desde el centro del área para abrir el marcador y desatar la fiesta en las tribunas. La conexión entre los viejos compañeros del Barcelona volvió a marcar la diferencia en una noche que tuvo aroma a fútbol de elite.

Inter Miami, tercero en la Conferencia Este tras una sólida temporada, dominó las acciones con presión alta y circulación veloz. Nashville apenas logró inquietar sobre el final del primer tiempo, cuando Bryan Acosta y Sam Surridge tuvieron dos chances claras que no lograron concretar.

Inter Miami amplía el marcador

En el complemento, el equipo local amplió la ventaja. A los 61 minutos, Allende, ex Godoy Cruz, coronó de cabeza una jugada colectiva para el 2-0. El mediocampista argentino, en su primera temporada en la MLS, se ganó la ovación del público al convertir su primer gol en instancias decisivas.

Messi, que había renovado su contrato con el club hasta 2028 apenas un día antes, volvió a ser protagonista en el cierre. En el tiempo añadido, recibió dentro del área y definió con su zurda característica, asegurando la victoria y sellando su doblete número 15 desde su llegada al fútbol estadounidense.

El descuento de Hany Mukhtar para Nashville, con un preciso tiro libre en el cierre del partido, solo sirvió para decorar el resultado. El 3-1 reflejó la superioridad del equipo de Mascherano, que celebró con mesura y ya piensa en el próximo compromiso.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino destacó la actuación colectiva y la importancia de contar con un Messi motivado: “Estábamos totalmente tranquilos de que iba a renovar. Todo hacía rato que estaba acordado. Tenía sentido hacerlo antes de empezar los playoffs”.



Mascherano subrayó además que “el equipo defensivamente estuvo muy sólido” y reconoció que “hay un gran margen de mejora” de cara al resto de la serie.

El segundo encuentro se disputará el 1 de noviembre en Nashville, donde Inter Miami intentará sellar su clasificación a las semifinales de conferencia. De repetir la actuación de esta noche, las Garzas podrían encaminarse hacia la pelea final por su primer título de la MLS con un Messi que, una vez más, parece decidido a escribir otra página dorada en su carrera.