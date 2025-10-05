River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, justamente en la cancha a la que volverá hoy.

El Millonario marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empatar los otros seis.

En el otro duelo, Boca y Newell’s necesitan recuperarse. En los últimos tres encuentros, el Xeneize, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba y cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia. Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Clausura y marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.

¿Cómo llega Boca al partido con Newell's?

Boca, ubicado en la sexta posición de la Zona A, buscará sumar de a tres para acercarse al líder, Unión, del cual lo separan 3 puntos. El equipo de Russo, con 13 goles a favor y 8 en contra, promedia 1.3 goles por partido en el torneo.

Últimos partidos de Boca:

Defensa y Justicia 2 - 1 Boca | 27 de septiembre | Torneo Clausura

Boca 2 - 2 Central Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura

¿Cómo llega Newell's al partido con Boca?

Newell's Old Boys, por su parte, se encuentra en la decimocuarta posición de la Zona A, a 7 puntos del líder. Los dirigidos por Fabbiani intentarán mejorar su rendimiento, habiendo marcado 9 goles y recibido 12 en lo que va del campeonato, promediando 0.9 goles por partido.

Últimos partidos de Newell's:

Newell's Old Boys 1 - 1 Estudiantes | 30 de septiembre | Torneo Clausura

Belgrano 3 - 0 Newell's Old Boys | 22 de septiembre | Torneo Clausura

Newell's Old Boys 1 - 3 Belgrano | 17 de septiembre | Copa Argentina

¿Cómo llega Rosario Central al partido con River?

El Canalla, sexto en la Zona B a siete puntos del líder, llega con una racha positiva en la liga local. Con 9 goles a favor y solo 4 en contra, promedian un gol por partido. En su último encuentro, vencieron 3-0 a Gimnasia La Plata.

Últimos partidos de Rosario Central:

Gimnasia de La Plata 0 - 3 Rosario Central | 27 de septiembre | Torneo Clausura

Rosario Central 1 - 1 Talleres | 21 de septiembre | Torneo Clausura

Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura

¿Cómo llega River al partido con Rosario Central?

River, tercero en el mismo grupo a cuatro puntos de la cima, tiene un promedio goleador superior, con 1.7 tantos por encuentro. Sin embargo, llegan golpeados tras caer ante Deportivo Riestra y ser eliminados de la Libertadores.

Últimos partidos de River: