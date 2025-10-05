River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, justamente en la cancha a la que volverá hoy.

El Millonario marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.

Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empatar los otros seis.

En el otro duelo, Boca y Newell’s necesitan recuperarse. En los últimos tres encuentros, el Xeneize, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba y cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia. Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Clausura y marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.

¿Cómo llega Boca al partido con Newell's?

Boca, ubicado en la sexta posición de la Zona A, buscará sumar de a tres para acercarse al líder, Unión, del cual lo separan 3 puntos. El equipo de Russo, con 13 goles a favor y 8 en contra, promedia 1.3 goles por partido en el torneo.

Últimos partidos de Boca:

  • Defensa y Justicia 2 - 1 Boca | 27 de septiembre | Torneo Clausura
  • Boca 2 - 2 Central Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura
  • Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
La victoria de Defensa ante Boca

¿Cómo llega Newell's al partido con Boca?

Newell's Old Boys, por su parte, se encuentra en la decimocuarta posición de la Zona A, a 7 puntos del líder. Los dirigidos por Fabbiani intentarán mejorar su rendimiento, habiendo marcado 9 goles y recibido 12 en lo que va del campeonato, promediando 0.9 goles por partido.

Últimos partidos de Newell's:

  • Newell's Old Boys 1 - 1 Estudiantes | 30 de septiembre | Torneo Clausura
  • Belgrano 3 - 0 Newell's Old Boys | 22 de septiembre | Torneo Clausura
  • Newell's Old Boys 1 - 3 Belgrano | 17 de septiembre | Copa Argentina
El empate entre Newell's y Estudiantes

¿Cómo llega Rosario Central al partido con River?

El Canalla, sexto en la Zona B a siete puntos del líder, llega con una racha positiva en la liga local. Con 9 goles a favor y solo 4 en contra, promedian un gol por partido. En su último encuentro, vencieron 3-0 a Gimnasia La Plata.

Últimos partidos de Rosario Central:

  • Gimnasia de La Plata 0 - 3 Rosario Central | 27 de septiembre | Torneo Clausura
  • Rosario Central 1 - 1 Talleres | 21 de septiembre | Torneo Clausura
  • Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
Los goles de la victoria de Central ante Gimnasia

¿Cómo llega River al partido con Rosario Central?

River, tercero en el mismo grupo a cuatro puntos de la cima, tiene un promedio goleador superior, con 1.7 tantos por encuentro. Sin embargo, llegan golpeados tras caer ante Deportivo Riestra y ser eliminados de la Libertadores.

Últimos partidos de River:

  • Racing 0 - River 1 | 2 de octubre | Copa Argentina
  • River 1 - 2 Deportivo Riestra | 28 de septiembre | Torneo Clausura
  • Palmeiras 3 - 1 River | 24 de septiembre | Copa Libertadores
El resumen de Racing 0 - River 1