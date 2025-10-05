Domingo futbolero: River visita a Central y Boca recibe a Newell's
Rosario siempre estuvo cerca. Y hoy, domingo, al menos en el fútbol, más que nunca: River visitará a Central y Boca recibirá a Newell’s.
River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, viene de cosechar dos derrotas consecutivas en este Torneo Clausura, aunque el jueves se recuperó gracias al triunfazo por 1-0 ante Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, justamente en la cancha a la que volverá hoy.
El Millonario marcha tercero en la Zona A con 18 puntos, por lo que una victoria le permitiría meterle presión a los primeros, que son Deportivo Riestra y Vélez.
Rosario Central, por su parte, es el único invicto en este Torneo Clausura, aunque los dirigidos por Ariel Holan solo pudieron ganar tres partidos y empatar los otros seis.
En el otro duelo, Boca y Newell’s necesitan recuperarse. En los últimos tres encuentros, el Xeneize, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba y cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia. Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Clausura y marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.
¿Cómo llega Boca al partido con Newell's?
Boca, ubicado en la sexta posición de la Zona A, buscará sumar de a tres para acercarse al líder, Unión, del cual lo separan 3 puntos. El equipo de Russo, con 13 goles a favor y 8 en contra, promedia 1.3 goles por partido en el torneo.
Últimos partidos de Boca:
- Defensa y Justicia 2 - 1 Boca | 27 de septiembre | Torneo Clausura
- Boca 2 - 2 Central Córdoba | 21 de septiembre | Torneo Clausura
- Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
¿Cómo llega Newell's al partido con Boca?
Newell's Old Boys, por su parte, se encuentra en la decimocuarta posición de la Zona A, a 7 puntos del líder. Los dirigidos por Fabbiani intentarán mejorar su rendimiento, habiendo marcado 9 goles y recibido 12 en lo que va del campeonato, promediando 0.9 goles por partido.
Últimos partidos de Newell's:
- Newell's Old Boys 1 - 1 Estudiantes | 30 de septiembre | Torneo Clausura
- Belgrano 3 - 0 Newell's Old Boys | 22 de septiembre | Torneo Clausura
- Newell's Old Boys 1 - 3 Belgrano | 17 de septiembre | Copa Argentina
¿Cómo llega Rosario Central al partido con River?
El Canalla, sexto en la Zona B a siete puntos del líder, llega con una racha positiva en la liga local. Con 9 goles a favor y solo 4 en contra, promedian un gol por partido. En su último encuentro, vencieron 3-0 a Gimnasia La Plata.
Últimos partidos de Rosario Central:
- Gimnasia de La Plata 0 - 3 Rosario Central | 27 de septiembre | Torneo Clausura
- Rosario Central 1 - 1 Talleres | 21 de septiembre | Torneo Clausura
- Rosario Central 1 - 1 Boca | 14 de septiembre | Torneo Clausura
¿Cómo llega River al partido con Rosario Central?
River, tercero en el mismo grupo a cuatro puntos de la cima, tiene un promedio goleador superior, con 1.7 tantos por encuentro. Sin embargo, llegan golpeados tras caer ante Deportivo Riestra y ser eliminados de la Libertadores.
Últimos partidos de River:
- Racing 0 - River 1 | 2 de octubre | Copa Argentina
- River 1 - 2 Deportivo Riestra | 28 de septiembre | Torneo Clausura
- Palmeiras 3 - 1 River | 24 de septiembre | Copa Libertadores