Drogas y dólares: un jugador de Independiente pidió perdón por las fotos virales tomadas en su casa

Independiente vive un momento deportivo e institucional muy complicado. El Rojo se quedó sin chances de clasificar a playoffs en el Torneo Clausura y peligra su presencia en las competencias internacionales para la próxima temporada. Como si fuera poco, en las últimas horas, se viralizaron fotos de una de sus figuras con drogas y alcohol en su departamento.

Se trata de Matías Abaldo, quien vivió una situación que no pasó desapercibida en las redes sociales y despertó la bronca de los hinchas durante el fin de semana.

Según un posteo de X (ex-Twitter) que dio visibilidad a esta escena, el futbolista recibió la visita de un amigo cantante llamado “El Menor” y grabó un videoclip donde posaron con marihuana, alcohol y dólares.

Teniendo en cuenta el revuelo generado, Abaldo hizo un comunicado en su cuenta de Instagram, explicó la situación y pidió disculpas a los hinchas. “Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió en las últimas horas de acuerdo con algunas imágenes que se viralizaron en las redes”, escribió.

“Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, aseguró.

Y agregó: “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”.

A pesar de esta explicación, los hinchas no quedaron conformes y la realidad deportiva de Independiente lo complica mucho más.

Actualmente, el Rojo es el único equipo de la Primera División que no ganó en el Torneo Clausura tras 13 fechas disputadas.