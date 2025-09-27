El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un nuevo Derbi de Madrid, donde el Atlético será local del Real por la séptima jornada de LaLiga 2025/26. El equipo del Cholo Simeone puede dar un golpe sobre la mesa y reencontrarse con el rendimiento al que tiene acostumbrada a su afición y vencer a la Casa Blanca, que llega con un andar demoledor. El partido será el sábado a las 11.15.

Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid al duelo por LaLiga 2025/26

El Atlético de Madrid llega al Derbi de Madrid con la posibilidad de dar un golpe de autoridad y encaminar una temporada que comenzó errática. En seis jornadas disputadas en LaLiga solo consiguió dos victorias: ante el Villarreal en la cuarta jornada y un agónico 3-2 frente a Rayo Vallecano con un triplete de Julián Álvarez, en la última fecha disputada. A su vez, perdió 2-1 con Espanyol y 3-2 con Liverpool en Champions, e igualó con Elche, Alavés y Mallorca, en lo que hasta ahora es un año con rendimientos irregulares con los que deberá lidiar el Cholo si quiere un equipo protagonista.

El Real Madrid es una aplanadora: ganó los seis partidos que disputó por LaLiga, es líder con puntaje perfecto, y también derrotó al Olympique Marsella en la única jornada que jugó por Champions League. El equipo de Xabi Alonso viene de un brutal 4-1 ante el Levante, en el Estadio Ciutat de València, con el debut goleador de Franco Mastantuono, y después del Clásico debe prepararse para el viaje más largo por Champions jamás realizado por la Casa Blanca: enfrentará al novato Kairat en el Almaty Ortalyk Stadion de Kazajistán.

El probable once inicial de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga 2025/26

Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone

La posible formación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por LaLiga 2025/26

Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso

Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga 2025/26: dónde ver en vivo y datos del partido