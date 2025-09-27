El Atlético de Julián recibe al Real de Mastantuono en un nuevo derbi madrileño
El colchonero y el merengue jugarán un clásico caliente en la capital española, en un partido que estará marcado por la presencia argentina.
El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un nuevo Derbi de Madrid, donde el Atlético será local del Real por la séptima jornada de LaLiga 2025/26. El equipo del Cholo Simeone puede dar un golpe sobre la mesa y reencontrarse con el rendimiento al que tiene acostumbrada a su afición y vencer a la Casa Blanca, que llega con un andar demoledor. El partido será el sábado a las 11.15.
Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Madrid al duelo por LaLiga 2025/26
El Atlético de Madrid llega al Derbi de Madrid con la posibilidad de dar un golpe de autoridad y encaminar una temporada que comenzó errática. En seis jornadas disputadas en LaLiga solo consiguió dos victorias: ante el Villarreal en la cuarta jornada y un agónico 3-2 frente a Rayo Vallecano con un triplete de Julián Álvarez, en la última fecha disputada. A su vez, perdió 2-1 con Espanyol y 3-2 con Liverpool en Champions, e igualó con Elche, Alavés y Mallorca, en lo que hasta ahora es un año con rendimientos irregulares con los que deberá lidiar el Cholo si quiere un equipo protagonista.
El Real Madrid es una aplanadora: ganó los seis partidos que disputó por LaLiga, es líder con puntaje perfecto, y también derrotó al Olympique Marsella en la única jornada que jugó por Champions League. El equipo de Xabi Alonso viene de un brutal 4-1 ante el Levante, en el Estadio Ciutat de València, con el debut goleador de Franco Mastantuono, y después del Clásico debe prepararse para el viaje más largo por Champions jamás realizado por la Casa Blanca: enfrentará al novato Kairat en el Almaty Ortalyk Stadion de Kazajistán.
El probable once inicial de Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga 2025/26
Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Nico González; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone
La posible formación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, por LaLiga 2025/26
Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Éder Militao y Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni; Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius; Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso
Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por LaLiga 2025/26: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 11.15
- TV: D Sports
- Árbitro: Javier Alberola Rojas
- VAR: Carlos del Cerro Grande
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid