Atlético de Madrid venció 5-2 a Real Madrid en la séptima fecha de LaLiga en el estadio Riyadh Air Metropolitanocon una actuación estelar de Julián Álvarez. El delantero argentino convirtió de penal y de tiro libre, firmando un doblete que encendió al público; además, Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Alexander Sorloth aportaron los otros goles del local. Por el lado visitante anotaron Kylian Mbappé y Arda Güler, en un encuentro que llegó al descanso con un 2-2 vibrante.

El triunfo dejó a Atlético con 12 puntos y a seis unidades por delante de Real, que venía con puntaje ideal antes de la derrota. Atlético contó con el ingreso desde el banco de Nahuel Molina y tuvo en lista a Juan Musso, mientras que Real dio minutos a Franco Mastantuono apenas en la última media hora. La diferencia en la segunda mitad fue notable: el local aprovechó las oportunidades y cerró el partido con contundencia.

Atlético mostró eficacia ofensiva y solidez en momentos clave, mientras que Real deberá ajustar piezas para recuperar la regularidad. El derbi dejó emociones, goles y motivos de conversación para toda la semana en Madrid y entre los seguidores del fútbol.