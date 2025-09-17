El Chelsea de Enzo cayó ante el Bayern Múnich en su regreso a la Champions

l regreso del Chelsea a la UEFA Champions League no se dio como esperaban en Londres. Los Blues volvieron a disputar el torneo continental después de dos años, pero su debut los encontró enfrentando nada menos que al Bayern Munich en Alemania. Con Enzo Fernández titular, los Blues cayeron por 3-1 ante los bávaros.

Los primeros minutos del encuentro tuvieron intensidad, pero solo se vieron aproximaciones. Sin embargo, en 20´ el local encontró la diferencia en un tanto más que particular. Luego de un bote a tierra, Kimmich abrió para Olise, que desbordó y sacó un centro venenoso. En el afán por despejar, Trevoh Chalobah se hizo un gol en contra con el que Bayern arrancó arriba.

Apenas siete minutos después, Moisés Caicedo bajó a Harry Kane en el área y el árbitro sancionó penal. Fue el propio killer inglés el que se hizo cargo. Derechazo cruzado contra el palo, mientras que Robert Sánchez se tiró para el otro palo, para estirar la ventaja a 2-0.

Sin embargo, la diferencia de dos no duró mucho. A los 29 del primer tiempo, un gran contra golpe encabezado por Cole Palmer terminó con el propio número 20 definiendo con la cara interna de su botín izquierdo al ángulo superior izquierdo del arco que defendía Manuel Neuer.

El epílogo de la primera mitad tuvo poco más que algunas migajas en ofensiva de los dirigidos por Vincent Kompany, al igual que el inicio del complemento, en donde Michael Olise fue el más peligroso. Poco a poco, el Bayern recuperó el control y comenzó a someter a su rival, con una presión asfixiante que dio resultado.

Una salida en falso de los Blues derivó en un contragolpe que, por desgracia para Enzo Maresca y compañía, le quedó a Harry Kane. Como de costumbre, el ex Tottenham no perdonó y ensayó una definición cinco estrellas ante la salida de Robert Sánchez para liquidar la historia con un 3-1 en recién 63 minutos.

Maresca mandó a la cancha a Alejandro Garnacho y Estevao en busca de soluciones, pero poco pudieron hacer los jóvenes sudamericanos para cambiar la historia.

Por su parte, Enzo terminó portando la cinta de capitán cuando salió Reece James, pero no tuvo su mejor performance y fue sustituido en 81 minutos de juego. En su regreso a Champions, el Chelsea fue recibido con una dura derrota en Alemania, cortesía del siempre temible Bayern Munich.

Los goles de la victoria del Bayern Munich