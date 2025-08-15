El comunicado que lanzó Godoy Cruz tras la pelea entre sus hinchas y la policía brasileña

Escenas repudiables se registraron, una vez más, en Brasil, en el marco de la visita del Tomba a Atlético Mineiro por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras los incidentes entre los hinchas y la policía local, el club Godoy Cruz difundió un comunicado a través de sus cuentas oficiales en las redes.

Como ya ocurrió en muchas ocasiones con equipos argentinos, esta vez fueron los fanáticos del Tomba los que se vieron involucrados en el escándalo con la policía de Brasil cuando se retiraban de la tribuna luego de la derrota por 2 a 1 sufrida en el estadio Presidente Elías Kalil en Belo Horizonte.

Todo comenzó cuando se inició el operativo para desalojar rápidamente a los hinchas de Godoy Cruz del estadio, pero todo terminó de la peor manera y concluyó con una represión por parte de la seguridad privada y la policía, en la que no faltaron golpes de puño y patadas.

Como consecuencia de los altercados, un grupo de simpatizantes del “Bodeguero” fue aprehendido por las autoridades locales. Horas después, recuperaron su libertad. Pese a ello, uno de los heridos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por heridas importantes en los pies y quedó internado en Brasil.

El comunicado oficial de Godoy Cruz



Ante el episodio, Godoy Cruz emitió un comunicado donde refleja que el club "reafirma su compromiso con un fútbol sin violencia". Además, se agrega que "nos solidarizamos con todas las personas afectadas por los recientes incidentes, y hemos puesto a disposición los canales correspondientes para brindar el acompañamiento necesario". Al final del escrito, se lee que "reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para que el fútbol sea siempre un motivo de unión y celebración, dentro y fuera de la cancha".