En un arranque sorpresivo de las eliminatorias europeas hacia el Mundial 2026, Alemania tropezó ante Eslovaquia y sufrió una contundente derrota por 2-0 en el estadio Tehelné pole. David Hancko, reciente incorporación que llevará su juego al Atlético de Madrid bajo la dirección de Cholo Simeone, abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, y David Strelec amplió la ventaja en la segunda mitad. Esa configuración dejó a la selección alemana sin las respuestas esperadas y con la necesidad de recomponer su rendimiento antes de recibir a Irlanda del Norte el próximo domingo, mientras Eslovaquia viajará a Luxemburgo en busca de afianzar su buen comienzo.

Los goles