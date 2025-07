El descargo de Palacios tras no ser citado en Boca: “Hay que tener cuidado”

Boca Juniors se enfrenta a Atlético Tucumán en los 16avos de la Copa Argentina. Una de las ausencias más notorias en la lista de convocados es la de Carlos Palacios. Antes de que se confirmara la nómina, surgieron rumores sobre su estado físico, lo que llevó al futbolista a responder a través de las redes sociales.

"¿Qué buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal? ¿Como un irresponsable?" comenzó el chileno en un extenso descargo publicado en su cuenta de Instagram. "Desde antes del Mundial de Clubes, he estado lidiando con molestias en la rodilla, lo pueden corroborar fácilmente al observar las vendas que he utilizado en los partidos recientes", continuó.

"A pesar de esto, he hecho y seguiré haciendo todo lo posible para jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente de que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y de la responsabilidad que eso conlleva", agregó.

"El viernes jugamos, el sábado entrené, el domingo también, y ayer lunes me presenté puntualmente al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Por eso, después de consultar con los médicos, decidimos que lo mejor era atenderme y evitar sobrecargar la rodilla que me ha estado causando problemas", afirmó.

"Si lo que buscan es que me vea mal, lo están logrando, pero basándose en mentiras. Tengan en cuenta que esto afecta a muchas personas, hay madres, hijos y familias detrás de cada uno de nosotros. No son los únicos, en mi propio país los periodistas a menudo se hacen eco de lo que se dice aquí y publican mentiras sin fundamento. ¿Por qué tanto hostigamiento hacia mí?" cuestionó Palacios en respuesta a los rumores que afirmaban que había llegado en estado de ebriedad a la práctica del lunes.

Además, envió un mensaje a los hinchas, reconociendo que no está en su mejor nivel: "¿Me gustaría estar jugando mucho mejor? Por supuesto, soy el primero en querer recuperar mi forma y ser autocrítico para retomar el nivel que tuve en mis primeros meses aquí. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más".

El motivo de su descargo también fue aclarar: "No quería entrar en esta polémica ni justificarme, ya que creo que todo esto carece de fundamento, pero ya es demasiado lo que se dice y se malinterpreta a partir de MENTIRAS!!!! A los periodistas chilenos que últimamente también se dejan llevar por los rumores, les pido que dejen de crear confusiones y polémicas absurdas, porque detrás de esto hay familias y niños que leen y ven sus falsedades!!".

"Nunca he llegado en mal estado a entrenar, ¡tampoco me he ausentado de ningún entrenamiento ni he tenido problemas con nadie en el club! No han sido mis mejores partidos, pero soy consciente de eso y estoy trabajando para recuperar mi nivel!!!", concluyó.