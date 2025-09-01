El elogio de Lionel Scaloni a Paredes: “Su llegada ha jerarquizado el fútbol argentino.”

Leandro Paredes retornó a Boca en el último mercado de pases y bastaron tan solo unos minutos para demostrar su enorme jerarquía. En lo que va de esta nueva etapa por el club, el volante ya marcó, dio sus asistencias y sus actuaciones le permitieron ganarse el aplauso de los hinchas.

Esta vuelta al fútbol argentino causó furor y en la Selección Argentina están muy atentos. De hecho, Lionel Scaloni lo citó para las últimas jornadas de Eliminatorias y en la previa a estos duelos, lo elogió de gran manera en declaraciones con TNT Sports.

Lionel Scaloni ya incluyó a Paredes en la lista para los encuentros de la última doble fecha de Eliminatorias contra Venezuela y Ecuador. El combinado nacional recibirá el 4 de septiembre a Venezuela en el Monumental mientras que el 9 del corriente mes tendrá el duelo ante Ecuador como visitante.

“Russo ha dicho que es uno de los mejores futbolistas que ha tenido. Es un placer verlo jugar. Con nosotros ha jugado, ha salido, ha estado en el banco, pero eso no quita que sea fundamental. A veces desde adentro, a veces desde afuera”, confesó el entrenador campeón del mundo

Continuando con sus grandes palabras para la figura del Xeneize, añadió: “Con la pelota hay pocos como él. Tiene un criterio para jugar increíble y creo que ha jerarquizado el futbol argentino. Poco a poco, en Boca se va haciendo más importante. Va a ser un futbolista especial para Boca”